'글로벌 산타' BTS 지민, 자작곡 '크리스마스 러브' 사클 700만 돌파

[아시아경제 최은영 기자] 방탄소년단(BTS) 지민의 자작곡 '크리스마스 러브(Christmas love)'가 사운드클라우드 한국 1위를 차지하며 인기를 이어가고 있다.

'크리스마스 러브'는 지난 9일 사운드클라우드에서 700만 스트리밍을 돌파, 한국 1위에 오르는 등 공개 이후 꾸준한 사랑을 받고 있다.

지민은 '크리스마스 러브' 발표 이후 미국 유명 라디오 채널 라디오 닷컴(Radio.com)에 선정되어 2020년 '올해의 시크릿 산타'에서 리암 페인(Liam Payne), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 빌리 아일리시(Billy Eilish)등 유명 팝스타들과 어깨를 나란히 했다. 한국 가수로는 유일하게 이름을 올려 K팝의 위상을 전 세계에 빛냈다.

브라질의 사진작가 Tom Filho, 미국 가수이자 배우, 작가로도 활동하고 있는 앤지 그레이스(Angie Grace), 가수이자 1,000만 구독자를 자랑하는 베네수엘라 유튜버 라 디바자(La Divaza) 등은 "지민이 크리스마스를 구했다는 게 대단하다"라며 극찬하는 등 전 세계 셀럽들의 주목을 한 몸에 받아왔다.

지난해 12월 24일 불시에 공개된 '크리스마스 러브'는 사운드 클라우드 'Hot & New' 차트에서 '모든 음악 장르' 전 세계 1위와 '글로벌 비트' 1위로 데뷔해, 무려 45개국에서 1위, 유튜브 54개국 인기 동영상, 유튜브 차트 한국 7일 연속 1위 등을 차지하는 등 폭발적인 화제성을 입증했다.

'소복소복' 등 아름다운 한글 가사가 인상적인 '크리스마스 러브'는 지민의 달콤하고 따뜻한 감성 보컬로 글로벌 '아미(ARMY)'들을 사로잡으며 연일 기록을 경신하고 있다.

지민은 "제가 좋아하는 눈이 펑펑 내리는 장면을 처음 보았을 때의 감정을 담아서 노래했다"라며 "올해 여러 가지로 힘들었던 분들이 많으셨는데 이 노래를 들으면서 잠깐이나마 기분전환을 하셨으면 좋겠다"라고 자작곡 선물의 취지를 알렸다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr