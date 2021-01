中, 14억 전국민 대상 코로나 백신 무료 접종

[아시아경제 최은영 기자] 중국 보건당국이 전 국민에게 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 무료로 접종하겠다고 밝혔다.

10일 관영 신화 통신에 따르면 중국 국무원은 전날 연합방역체계 기자회견에서 의료계 종사자 등 코로나19 백신 긴급 접종 대상자 외에 일반인에게도 무료로 백신을 접종하겠다고 밝혔다.

그러면서 "백신을 접종받는 개인은 백신 구매비 외에 기타 비용도 부담할 필요가 없다"라고 덧붙였다.

청이신 중국 국가위생건강위원회 부주임은 "이전에 무료 접종 정책에 따라 긴급 접종 대상자가 무료 접종을 받았다"라며 "국내산 백신이 (지난달 31일) 승인된 뒤로 백신을 맞기를 희망하는 사람은 백신 구매비와 의료 서비스 비용 등을 의료보험 기금과 재정에서 함께 부담하게 됐다"라고 말했다.

이어 "이제는 개인이 부담해야 할 비용이 전혀 없다"라며 "국무원 연합방역체계 대응팀의 명의로 각 지역의 관련 규정에 대해 수정을 요구할 것"이라고 밝혔다.

한편 중국에서는 베이징, 상하이, 선전 등 주요 도시에서 의료진을 비롯해 수입 냉동식품을 취급하는 근로자나 세관, 공공운송 등 종사자를 중심으로 백신 우선 접종을 시행 중이다.

청이신 부주임은 중국이 이미 백신 900만 회를 투여했다고 밝히며 "900만 회 접종 가운데 750만 회가 중점 그룹에 대한 접종을 정식으로 시작한 지난달 15일 이후에 이루어졌다"라고 말했다.

중국 보건당국은 인구 대이동이 일어나는 중국 최대 명절인 춘절을 앞두고 감염 확산을 막기 위해 백신 접종을 통한 집단 면역 달성을 추진하고 있다.

