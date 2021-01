[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 롯데마트에서 판매하는 생분해 필터 폴리락타이드 티백을 사용한 친환경 소재의 허브차 4종이 인기를 끌고 있다. 폴리락타이드(PLA)는 식물 성분 옥수수전분으로 만들어져 땅 속에서 토양과 같은 형태로 분해되기 때문에 친환경적이고 미세플라스틱 염려에 안전하다.

