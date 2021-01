위기에 빛난 삼성·LG전자, 올해 호실적 이어간다

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 5,900 등락률 +7.12% 거래량 59,013,307 전일가 82,900 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 3000 돌파 韓증시, 2005년과 다른점은? "개인 주도·제한적 유동성 위험"제가 간다고 했죠? 삼성전자 주가상승의 비밀 다시한번 더 드립니다!! 외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고 close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,500 등락률 -1.67% 거래량 9,472,733 전일가 150,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 제가 간다고 했죠? 삼성전자 주가상승의 비밀 다시한번 더 드립니다!! 외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고[CES2021]LG전자, 4개 온라인 전시관…24시간 신제품 영상 close 가 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 속에서도 호실적을 달성한 가운데 올해도 최대 호황의 기대감이 커지고 있다.

10일 업계에 따르면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 5,900 등락률 +7.12% 거래량 59,013,307 전일가 82,900 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 3000 돌파 韓증시, 2005년과 다른점은? "개인 주도·제한적 유동성 위험"제가 간다고 했죠? 삼성전자 주가상승의 비밀 다시한번 더 드립니다!! 외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고 close 는 지난해 연간 매출 236조2600억원, 영업이익 35조9500억원으로 잠정 집계됐다. 매출은 전년(230조4000억원) 대비 2.54% 증가하고 영업이익은 같은 기간(27조7700억원) 보다 29.46% 늘었다.

메모리 반도체 가격 상승과 코로나19로 인한 서버용 반도체 메모리 특수가 전체 매출을 견인했다. 디바이스솔루션(DS) 부문의 영업이익은 전년 대비 35%가량 증가한 19조원 수준으로 알려졌다. 아울러 소비자가전(CE) 사업부 영업이익 또한 전년 대비 40% 가량 늘어난 3조5000억원 수준으로 추정된다.

증권업계는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 5,900 등락률 +7.12% 거래량 59,013,307 전일가 82,900 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 3000 돌파 韓증시, 2005년과 다른점은? "개인 주도·제한적 유동성 위험"제가 간다고 했죠? 삼성전자 주가상승의 비밀 다시한번 더 드립니다!! 외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고 close 의 올해 연간 영업이익이 50조원을 넘어서는 역대 최대 실적을 낼 것이란 전망도 나온다. 앞서 회사는 2017년 53조6500억원, 2018년 58조8900억원을 기록한 바 있다.

파운드리(반도체 위탁생산) 사업을 강화한 시스템반도체의 성장 가능성은 물론 반도체 업체들의 낮은 재고 수준에 따른 올해 D램, 낸드 수급의 개선을 이끌 것이라는 기대감이 커지고 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,500 등락률 -1.67% 거래량 9,472,733 전일가 150,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 제가 간다고 했죠? 삼성전자 주가상승의 비밀 다시한번 더 드립니다!! 외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고[CES2021]LG전자, 4개 온라인 전시관…24시간 신제품 영상 close 는 지난해 매출액 63조2638억원, 영업이익 3조1918억원으로 각각 역대 최대치를 기록했다. 매출액은 전년 동기(62조3062억원)보다 1.5% 증가하고 영업이익은 같은기간(2조4361억원) 보다 31% 늘었다. 특히 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,500 등락률 -1.67% 거래량 9,472,733 전일가 150,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 제가 간다고 했죠? 삼성전자 주가상승의 비밀 다시한번 더 드립니다!! 외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고[CES2021]LG전자, 4개 온라인 전시관…24시간 신제품 영상 close 의 연간 영업이익이 3조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

코로나19에 따른 집콕 트렌드로 위생 및 건강관리 가전의 국내외 실적이 고르게 성장하고 특히 북미, 유럽 등 시장에서 올레드, 나노셀 TV 등 프리미엄 제품의 호조가 전체 실적을 견인했다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,500 등락률 -1.67% 거래량 9,472,733 전일가 150,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 제가 간다고 했죠? 삼성전자 주가상승의 비밀 다시한번 더 드립니다!! 외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고[CES2021]LG전자, 4개 온라인 전시관…24시간 신제품 영상 close 는 온라인 특화 제품과 디지털 마케팅을 강화해 운영 효율화에도 적극 개선한 것도 긍정적인 영향을 미쳤다.

증권 업계는 올해에도 영업이익이 3조원대를 이어갈 것으로 내다봤다. DB투자증권은 "올해 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,500 등락률 -1.67% 거래량 9,472,733 전일가 150,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 제가 간다고 했죠? 삼성전자 주가상승의 비밀 다시한번 더 드립니다!! 외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고[CES2021]LG전자, 4개 온라인 전시관…24시간 신제품 영상 close 영업이익은 지난해와 같은 특수가 없더라도 3조원 달성이 가능, 신가전 돌풍과 OLED TV 판매 확대가 관전 포인트가 될 것"이라고 분석했다.

