강진군, 빈틈없는 행정 이어나가

인사이동에 따른 부서별 주요 업무 추진 보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 지난 7일 군민 안전, 공약사항, 주요 역점 추진업무의 누수를 막고 행정의 연속성을 높이고자 인사이동에 따른 보고회를 이승옥 군수 주재로 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 보고회는 지난 1일 자 정기인사에서 일부 실과소장이 이동함에 따라 사무 인계인수를 통해 행정의 연속성을 제고하고, 코로나19 시대 급격히 변하는 대내외적 상황에 능동적으로 대처함으로써 행정의 안정화를 도모했다.

각 부서에서는 역점 추진 업무, 각종 공모사업 현황, 기획 및 현안 중인 사항을 중심으로 진행됐다. 특히 코로나19 장기화 등으로 침체한 지역경제 활성화와 지역발전을 위한 미래 성장동력에 대해 보고를 마쳤다.

이승옥 군수는 보고회를 통해 “2021년 부서별 주요 사업을 차질 없이 추진해 줄 것”을 당부하며 “사업의 목적과 추후 문제점을 끊임없이 고민해 맡은 바 업무에 최선을 다해 달라”고 말했다.

호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr