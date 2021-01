OCI, 현대차와 전기차 재사용배터리 활용한 ESS 실증사업 개시

[아시아경제 황윤주 기자] OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close 자회사인 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close Power( OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close )가 태양광발전용 에너지저장장치(ESS)에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,933,702 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 '국민차' 현대차 그랜저, 국내 누적 판매 200만대 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고현대차, 미국서 투싼 47만대 추가 리콜…화재 위험 가능성 close 그룹의 전기차 재사용배터리를 활용한 실증사업을 개시하며, 성장하는 분산형 에너지시장 공략을 가속화 한다.

OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close 는 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close 스페셜티 공주공장에 위치한 727kW 규모의 태양광발전소에 국내·외 최신 안전규격이 반영된 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,933,702 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 '국민차' 현대차 그랜저, 국내 누적 판매 200만대 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고현대차, 미국서 투싼 47만대 추가 리콜…화재 위험 가능성 close 그룹의 300kWh급 전기차 재사용배터리를 활용한 에너지저장장치(ESS) 사업화에 나선다고 10일 밝혔다.

OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close 는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,933,702 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 '국민차' 현대차 그랜저, 국내 누적 판매 200만대 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고현대차, 미국서 투싼 47만대 추가 리콜…화재 위험 가능성 close 그룹의 전기차 재사용배터리 성능시험 후, 전력변환장치(PCS) 연계 및 컨테이너 형태인 ESS Cube의 충전 및 방전, 온도, 기능시험 등을 통해, 최신 기술규격에 부합하는 제품으로 ESS 설치를 완료했다. 이를 바탕으로, OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close 는 기존에 설치했던 타사의 신규배터리 ESS와 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,933,702 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 '국민차' 현대차 그랜저, 국내 누적 판매 200만대 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고현대차, 미국서 투싼 47만대 추가 리콜…화재 위험 가능성 close 그룹의 전기차 재사용배터리를 활용한 ESS간의 성능비교 분석을 실시할 계획이다.

양사는 지난 2019년 9월 전기차 배터리를 재사용하여 ESS와 태양광발전을 연계한 사업 모델을 발굴하고 국내 및 북미지역의 분산형 에너지시장을 개발해나가기 위한 포괄적인 협력 체계를 구축하기로 합의한 바 있다.

이를 위해 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close 는 한국 공주와 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close Solar Power가 위치한 미국 텍사스주에 실증사이트를 구축하고, 전력변환장치(PCS) 및 운영시스템의 공급과 설치 공사를 맡기로 했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,933,702 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 '국민차' 현대차 그랜저, 국내 누적 판매 200만대 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고현대차, 미국서 투싼 47만대 추가 리콜…화재 위험 가능성 close 그룹은 전기차 재사용배터리를 제공하고 이의 유지보수를 담당하며, 양사는 연계 시스템의 운영 및 실증 운전 분석을 통한 사업성 검증을 공동으로 수행한다. 이번 태양광발전소에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,933,702 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 '국민차' 현대차 그랜저, 국내 누적 판매 200만대 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고현대차, 미국서 투싼 47만대 추가 리콜…화재 위험 가능성 close 그룹의 전기차 재사용배터리를 재활용한 ESS를 설치한 것은 그 첫 번째 성과이다.

최근 전기차 산업의 급격한 성장으로 재사용배터리 시장도 본격적으로 개화될 전망이다. 시장조사기관 마켓앤마켓에 따르면 재사용배터리 시장규모가 2019년 15억달러에서 2030년엔 181억달러까지 성장할 것으로 내다봤다. 또한 시장 전문가들은 전기자동차의 급격한 성장으로 전기자동차용으로 모든 배터리들이 투입되어, 전력용 배터리는 신규 배터리로 설치하기 어려운 상황이 닥칠 수 있다고 평하였다.

OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 522,810 전일가 99,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCI close 는 한국농어촌공사, 한국수자원공사 등의 현장에 ESS를 설치하며 분산형 에너지 사업에 박차를 가하고 있다. 특히, 100kW급에서 2MW 급의 ESS용 PCS 제품을 보유하고 있어서 다양한 배터리에 대응이 가능하며, 외부 설치가 용이한 컨테이너 형식의 ESS cube 제품으로 공사기간 단축 등의 강점을 갖고 있다.



황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr