CU, '맛남의 광장' 협업 도시락 '제주 참조기 정식' 출시

풍어에도 기존 판매처 수요 급감해 참조기 재고 급증

반찬 돼지불고기, 봄동나물 무침, 건파래 무침 으로 구성

[아시아경제 임혜선 기자] CU가 인기 예능프로그램 ‘맛남의 광장’과 손잡고 업계 최초로 참조기 구이를 활용한 '제주 참조기 정식'도시락을 출시한다고 10일 밝혔다.

지난 방송에서는 9년만에 찾아온 풍어(風魚)에도 웃지 못하는 제주 참조기 어가의 어려운 상황이 소개됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 급식, 식당 등 기존 판매처의 수요가 급감해 냉동 창고에 참조기 수천t이 쌓인 것이다. 특히 조기는 비싼 생선이라는 인식 때문에 활용되지 않고 있었다. 선물용으로 쓰이는 큰 조기와 달리 주로 급식, 식당에서 사용되는 비교적 작은 크기의 조기의 사용처가 시급했다.

백종원 대표는 이러한 어가의 고충을 듣고 조기가 비싸다는 인식도 깨고 대중적으로 널리 즐길 수 있는 방법을 고민하다 오리 도시락의 성공적인 판매 경험을 바탕으로 CU에 조기를 활용한 편의점 도시락을 제안했다.

CU는 갓 잡아 올린 뒤 급랭해 신선함이 살아있는 조기를 활용한 상품 개발에 나선 것이다. 그동안 편의점에서 꽁치, 고등어 등 다양한 생선구이 도시락이 출시됐지만 조기 구이를 활용한 상품은 이번이 처음이다.

이번에 출시되는 ‘제주 참조기 정식’ 도시락은 생조기를 바로 튀긴 뒤 초간장에 절여 조기의 눅눅한 식감과 냄새를 줄이고 참조기살 고유의 단맛과 감칠맛을 높였다. 반찬은 돼지불고기, 봄동나물 무침, 건파래 무침 등으로 구성됐다. 가격은 4900원이다.

한편 CU와 '맛남의 광장'의 첫번째 협업제품인 애플파이인 지난해 10월 출시 이후 한달 만에 총남 지역의 사과 10t을 소진했다. 오리를 활용한 두번째 협업 상품인 ‘우리오리 덕 정식’ 도시락 역시 오리고기 약 40t을 사용하며 누적판매량 15만개를 돌파했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr