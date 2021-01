한파 덮친 스페인, 50년만에 폭설로 4명 사망

[아시아경제 이현우 기자] 사상최악의 한파가 몰아친 스페인에 50년만에 대폭설이 내리면서 최소 4명이 숨졌다. 갑작스런 폭설에 도로와 공항이 폐쇄되고 주택이 눈속에 파묻히면서 군부대까지 나서 고립된 지역의 주민들을 구하고 있는 상황으로 알려졌다.

AP통신 등 외신에 따르면 9일(현지시간) 스페인의 수도 마드리드를 비롯한 스페인 전역에 전날부터 24시간 동안 최고 50㎝의 눈이 쌓이는 폭설이 발생하면서 현재까지 최소 4명이 숨진 것으로 알려졌다. 스페인 전역에서는 650개가 넘는 도로가 폐쇄된 상태고 마드리드에서 카스티야 라만차, 안달루시아 지방 등으로 향하는 도로에는 차량 1000대 이상이 여전히 갇혀있어 피해는 더욱 커질 것으로 우려되고 있다.

현재까지 스페인 전체 50개주 중 36개주에 대설주의보가 내려졌고 마드리드, 아라곤, 발렌시아, 카스티야 라만차, 카탈루냐 지방에는 최고 경보가 발령됐다. 1971년 이후 최악의 폭설로 마드리드의 바라하스 공항은 전날 밤늦게부터 폐쇄됐고, 마드리드를 오가는 모든 열차도 취소됐다.마드리드와 일부지역들은 12일까지 휴교령을 내렸다. 폭설로 인해 이날 오후 3시 열릴 예정이던 스페인 프로축구 프리메라리가의 아틀레티코 마드리드와 아틀레티코 빌바오의 경기도 연기됐다.

스페인은 폭풍 '필로메나'가 강타한 이후 혹한과 폭설에 몸살을 앓고 있다. 필로메나는 남부 해안 지방과 스페인령 카나리제도에는 강풍을 동반한 폭우를 뿌렸다.각 지방 정부들은 군부대의 힘을 빌려 도로에서 제설 작업을 하고, 눈 속에 갇힌 사람들을 구조하는 데 행정력을 총동원하고 있다.

