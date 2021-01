피 토하며 "살려달라" 美 의회 폭동 진압 당시 영상 공개…"잔혹하지만 공익 위해 보도" 경고도

[아시아경제 최은영 기자] 미국 워싱턴DC 의회 의사당 유혈 충돌 사태가 벌어진 6일(현지시간) 당시 경찰이 시위대에 밀려 얼굴에 피를 흘리며 괴로워하는 모습이 공개됐다.

8일 CNN방송과 데일리 메일 등 외신은 의사당 서편에서 시위대 수백 명이 대열을 짜고 내부로 진입하기 위해 경찰을 밀어붙이는 모습이 담긴 영상을 공개했다.

시위대는 대부분 트럼프 지지자들의 '마가'(MAGA·Make America Great Again) 또는 트럼프 대통령의 이름이 적힌 모자를 착용했다. 그들은 '영차영차' 소리에 맞춰 힘을 모아 경찰 저지선 통과를 시도했다.

일부는 경찰의 방패를 빼앗아 경찰에게 폭력을 가했고 호신용 페퍼 스프레이를 뿌리며 시야를 가리기도 했다. 또 경찰을 향해 "반역자를 체포하라"라고 외치는 등 격앙된 반응을 보였다.

경찰은 진압봉과 방패로 무장했지만, 숫자에 밀려 역부족이었다. 시위대는 기합 소리에 맞춰 경찰 저지선을 압박하고 밀며 진입을 시도했고, 곳곳에서는 살려달라는 비명이 터져 나왔다.

이때 한 경찰관이 비명을 지르기 시작했다. 금속 재질의 현관에 낀 상태였다. 시위대가 방독면을 강제로 벗기자 드러난 민얼굴에는 입 주변에 피가 가득한 모습이었다.

이 경찰관은 출입문에 몸이 걸려 움직이지도 못하는 상황에서 "살려달라"는 외마디 비명만 지른 것으로 알려졌다.

외신은 해당 경찰관이 결국 몸을 빼내기는 했지만, 신원이나 안전 여부는 확인되지 않았다고 전했다.

그러면서 "영상이 너무 잔혹하지만, 당일 진상을 알리는 공익 목적을 위해 보도한다"라며 시청자들에게 미리 경고했다.

한편 이날 전국에서 워싱턴으로 집결한 시위대는 조 바이든 대통령 당선인의 승리를 확정하는 상·하원 합동 회의가 열리는 의회에 난입했다. 회의를 주재하던 마이크 펜스 부통령은 경호국 호위를 받아 상원 건물을 급히 빠져나갔다. 경찰이 쏜 총에 맞은 시위대 여성 1명이 중태에 빠져 병원으로 이송됐으나 사망했고, 이밖에 다른 3명도 의료 응급 상황으로 숨지는 등 총 4명의 사상자를 냈다.

경찰 당국은 현재까지 시위대 52명을 체포했다고 밝혔다. 4명은 허가 없이 권총을 소지한 혐의로 체포됐고 다른 한 명은 금지된 무기를 소유한 혐의다. 나머지 47명은 통행금지 위반, 불법 침입 등의 혐의를 받고 있다. 건물 인근에서는 다량의 총기와 폭탄을 실은 트럭이 발견되는 등 아찔한 상황이 벌어지기도 했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr