"얼어붙은 계량기 드라이기로 녹이려다가…" 아찔한 순간

[아시아경제 나한아 기자] 최근 한파로 얼어붙은 수도관과 계량기를 녹이려다 화재로 번지는 사고가 잇따라 발생했다.

9일 오후 3시 30분께 청주시 흥덕구 봉명동의 한 아파트 복도에서 주민 A 씨가 계량기를 녹이기 위해 드라이기를 이용하던 중 드라이기가 폭발했다.

사고 당시 A 씨는 드라이기를 켜둔 채 잠시 자리를 비웠고 그사이에 드라이기가 폭발해 불이 난 것으로 전해졌다. 화재는 주위로 번지지 않아 인명피해는 없었다.

앞서 이날 낮 12시 40분께 청주시 서원구 모충동의 한 빌딩 1층 화장실에서도 빌딩 관계자 B 씨가 드라이기를 이용해 언 수도관을 녹이다가 불이 났다.

이 사고 역시 B 씨를 드라이기를 고정해 두고 외출한 사이 벌어졌다.

화재 신고를 받고 출동한 119소방대에 의해 인명피해 없이 10여 분 만에 진화됐다.

소방 관계자는 "최근 영하 10도 이하의 한파가 사흘째 이어지면서 얼어붙은 계량기나 수도관을 온열 기구로 녹이는 경우가 많은데 기구를 오랜 시간 지속해 사용하지 말고, 기구를 켜둔 채 자리를 비우는 일도 절대 삼가야 한다"라고 강조했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr