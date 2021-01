KBS는 제작비 줬다는데…"강형욱도 출연료 못 받았다"

[아시아경제 나한아 기자] KBS 2TV 반려동물 예능 '개는 훌륭하다'의 출연진인 강형욱, 이경규 등이 출연료를 제대로 받지 못한 것으로 알려졌다.

KBS는 지난 8일 "강형욱 훈련사를 비롯해 이경규, 장도연 등에게 출연료를 지급하지 못한 게 맞다"라며 출연료 미지급을 인정하면서 이같이 말했다.

KBS는 "다만 KBS는 모든 제작비를 지급했고 일련의 상황은 외주 업체의 문제"라며 "KBS가 제작비를 모두 지급했음에도 이런 일이 발생해 유감이다. 여러 방안을 검토하고 있으며 앞으로 프로그램 제작과 방송에는 차질이 없을 것"이라고 밝혔다.

'개는 훌륭하다'의 외주 제작사 코엔미디어는 최근 경영상 문제를 겪으면서 출연료 및 임금 미지급 사태가 빚어졌다.

앞서 코엔미디어는 산하 코엔스타즈 소속 개그맨들이었던 이경규, 유세윤, 장동민, 장도연 등에게도 수억 원대 출연료를 주지 못했다. 현재 개그맨들은 잇달아 회사 계약을 해지하고 회사에서 나와 문제를 조율하고 있는 것으로 전해졌다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr