[아시아경제 김봉주 기자] '나혼자산다'에서 개그우먼 박나래 차가 공개됐다.

8일 방송된 MBC '나혼자산다'에서는 박나래가 기안84를 직접 픽업해 운전하면서 낚시여행을 떠났다.

박나래 차는 한눈에 봐도 큰 사이즈의 SUV 차량이라 시청자들의 궁금증을 자아냈다.

박나래가 이날 탄 차는 모하비 더 마스터인 것으로 전해졌다.

앞서 박나래는 해당 프로그램 촬영 초기 당시 기아 레이를 보유했다가 바꾼 것으로 알려졌다.

