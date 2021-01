금은방 턴 현직 경찰관 결국 구속…범행 동기 묻자 ‘침묵’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 금은방에서 수천만 원 상당의 귀금속을 훔친 혐의로 입건된 현직 경찰관이 구속됐다.

광주지법 김태호 영장전담부장판사는 8일 특수절도 혐의를 받는 광주 서부경찰서 모 파출소 소속 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 “도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

A씨는 이날 오전 광주지법에 출석하면서 “동료들에게 미안하다”는 말만 남기고 법정에 들어섰다. 범행 동기를 묻는 취재진 질문에는 “아니다”며 말을 아꼈다.

A씨는 지난달 18일 오전 4시께 광주광역시 남구 월산동 한 금은방에 침입해 2500만 원 상당의 귀금속을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

치밀한 범행 계획을 세운 A씨는 미리 준비한 공구로 문을 부수고 내부로 들어가 1분여 만에 귀금속을 훔쳐 달아났다.

수사에 혼선을 주고자 번호판을 가린 차량을 타고 폐쇄회로(CC)TV 감시망이 느슨한 지역으로 이동하기도 했다.

범행 직후에는 평소와 다를 바 없이 출근하는 대범함도 보였다.

경찰은 지난 7일 광주 한 병원에 입원해 있던 A씨를 긴급체포했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr