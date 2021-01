나주시, 22일까지 ‘농업인실용교육 수강생’ 모집

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 오는 22일까지 벼·배·포도·복숭아·고추 작물별 재배 기술과 GAP(농산물우수관리제도) 기본교육으로 구성된 ‘농업인실용교육 수강생’을 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 교육은 오는 28일부터 3월 11일까지 총 9회차, 수강생 400여 명 참여를 목표로 코로나19 예방을 위한 비대면 화상 교육으로 진행된다.

교육 대상은 지역 농업인 누구나 수강할 수 있으며 모집 기간 내 시청 공지사항에서 신청하면 된다.

시는 사전 신청 수강생을 대상으로 오는 25일부터 27일까지 교재, 농작업 자외선 마스크, 에코백 등을 나주시농업기술센터에서 드라이브 스루 방식으로 지급할 예정이다.

김홍배 농업기술센터소장은 “온라인 교육 실시에 따른 비대면 플랫폼 이용이 어려운 농업인들의 불편 해소를 위한 1:1컨설팅 추진 등 교육 홍보와 안내에 최선을 다하겠다”며 “급변하는 농업, 농촌에 능동적 대응을 위한 농업인 교육을 지속적으로 마련해 농가 소득 증대를 적극 도모해가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr