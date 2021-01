[아시아경제 문채석 기자]

8일자.

승진

◆고위공무원

▶사회문화법제국 법제심의관 손대수

전보

◆과장급

▶법제정책총괄과장 배지숙 ▶법제조정법제관 이광제 ▶경제법제국 법제관 이상훈 ▶경제법제국 법제관 오은하 ▶대변인 이기정 ▶사회문화법제국 법제관 장학기

오는 11일자.

전보

◆과장급

▶법제지원총괄과장 김한율 ▶법제조정총괄법제관 류준모

