[아시아경제 오주연 기자] 엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 32,700 전일대비 1,300 등락률 -3.82% 거래량 438,459 전일가 34,000 2021.01.08 15:16 장중(20분지연) 관련기사 엘앤씨바이오, 주가 3만 1050원 (-2.97%)… 게시판 '북적'엘앤씨바이오, 주당 50원 현금배당 결정엘앤씨바이오, 주당 2주 무상증자 결정 close 는 블루레이코리아 주식회사로부터 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474 선텍시티 1차 306, 307, 308호를 21억원에 매입했다고 8일 공시했다. 이는 자산총액 대비 3.17%에 해당한다. 회사 측은 취득 목적에 대해 "퇴행성 관절염 치료재 메가카티(MegaCarti)생산을 위한 전용 GMP공장 신설"이라고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr