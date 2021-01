[클릭 e종목]"에이치엘비, 임상 결과 등 올해 모멘텀 몰려"

[아시아경제 유현석 기자] 한양증권은 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 97,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 97,100 2021.01.08 08:38 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 코스피, 외인·기관 순매수에 2%대 강세...3050선 돌파에이치엘비, 주가 9만 4500원.. 전일대비 -2.68% close 에 대해 올해 임상 결과 발표 등 모멘텀들이 몰려있다고 8일 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 14만4500원은 유지했다.

오병용 한양증권 연구원은 올해 가장 큰 이벤트는 자회사 ‘이뮤노믹테라퓨틱스’에서 개발중인 자가 수지상세포 치료제 ‘ITI1000’의 뇌종양 임상 2상 결과 발표"라며 "최근 국내외 세포치료제 기업들이 상당한 효능의 임상결과를 발표하고 있으며 따라서 주가도 급등했다"고 말했다. 이어 "‘ITI1000’도 상당한 포텐셜을 가진 세포치료제 기대주로 반단된다"고 덧붙였다.

오 연구원은 "리보세라닙의 선양낭포암 임상 2상 결과도 상반기 발표 예정"이라며 "선양낭포암은 마땅한 표준 치료제도 없는 희귀 암인 만큼 우수한 결과 도출 시 빠른 상업화를 기대할 수 있다"고 강조했다.

메인 파이프라인의 임상 결과도 기대되는 부분이다. 그는 "에이치엘비의 메인 파이프라인이라 할 수 있는 '리보세라닙+캄렐리주맙'의 간암 글로벌 이상 3상도 끝나간다"며 "올해 연말 쯤 글로벌 3상의 탑라인 결과발표가 예정돼 있는데 빅 이벤트"라고 설명했다.

그는 "지난해는 리보세라닙의 위암 NDA가 코로나 이슈로 계속 미뤄졌고 임상 결과 발표나 기술수출 등의 중요 이벤트도 없었다"며 "올해는 임상 결과들이 발표되는 앞으로 긍정적 주가 흐름이 기대된다"고 말했다.

