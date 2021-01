SK루브리컨츠 사장 "대전환의 시대, ESG 시대 주도하는 기업될 것"

[아시아경제 황윤주 기자] 차규탁 SK루브리컨츠 사장은 8일 "2021년을 SK루브리컨츠의 사업구조를 환경친화적 사업구조로 바꾸는 대전환의 시작점으로 만들겠다"라고 말했다.

차 사장은 2021년 신년사를 통해 "ESG(환경·사회·지배구조) 중심 경영을 통해 더 높은 기업가치를 달성하겠다"며 이 같이 밝혔다.

지난해 SK루브리컨츠뿐만 아니라 정유업계는 석유 제품 수요 급감과 유가 급락 등 석유 시장에 드리웠던 실질적 어려움을 겪었다. 차 사장은 "지금은 한 치 앞도 예측하기 어려울 뿐 아니라, 그간 구축한 고객의 신뢰를 지키는 것에도 모두의 노력이 필요한 때"라며 "친환경을 핵심으로 하는 ESG 경영은 더 이상 선택이 아닌 생존전략이며 시대의 명령"이라며 강조했다.

차규탁 사장은 지난해 친환경 사업 강화를 위해 'Make it Move, Make it Green'이라는 새로운 비전을 선포한 바 있다. 윤활유 본연의 역할인 '움직임(Move)'을 더욱 효율적으로 작동해 '친환경(Green)'에 다가선다는 의미로, ESG 경영을 강화해 친환경 윤활유 시장을 선도해 나갈 것으로 기대된다.

차 사장은 "윤활유는 사회에 꼭 필요한 산업이라는 사실을 우리가 먼저 명확하게 인식하고, SK루브리컨츠가 ESG 시대를 주도하는 진정한 '친환경' 기업임을 세상에 알리는 노력을 시작해야 한다"고도 강조했다.

이와 관련해 SK루브리컨츠는 단순히 기유·윤활유 제품을 공급하는 회사가 아닌 사업 전반을 친환경 중심으로 변모하기 위해 다양한 노력을 기울여왔다. 탄소 배출 저감에 기여하는 고기능성 초저점도 친환경 윤활유 제품인 'SK ZIC ZERO'를 생산하고, 전기차 전용 윤활유 또한 개발하고 있다. 최근에는 폐플라스틱을 재활용한 단일 소재를 적용해 분리배출이 쉬운 친환경 용기를 선보이고 윤활유 업계와 공유하며 친환경 미래를 만들어 나가고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr