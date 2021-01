[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점이 설 명절을 맞아 11일부터 전점 상품권 데스크에서 '롯데상품권 설 패키지'를 300만원, 1000만원, 5000만원, 1억원 단위로 한정 판매한다.

롯데백화점은 결제 방식에 따라 구매 금액의 0.5% ~ 3.5%에 해당하는 상품권을 추가로 증정하는 프로모션도 진행한다.

