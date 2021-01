성남시, 평생학습 '배움과 채움' 수강생 1405명 모집

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 평생학습 프로그램인 '배움과 채움' 단ㆍ장기 과정 66개 강좌를 개설, 다음 달 15일부터 운영한다. 총 수강생 참여 규모는 1405명이다.

단기 과정은 오는 5월7일까지 12주간 온라인(밴드 또는 화상회의 앱)으로 진행된다.

인터넷 창업, 가죽공예, 수채화 일러스트, 팟캐스트, 역사논술 지도사, 부동산경매과정, 건강한 집밥 요리, 재봉틀 기초와 홈웨어 등 54개 강좌다.

장기 과정은 '자격증 따기'를 주요 목표하는 강좌들이다. 오는 7월2일까지 20주간 야탑동 평생학습관에서 대면 수업으로 진행된다. 다만 정원을 2분의 1로 줄여 운영한다.

미용ㆍ화훼ㆍ양식ㆍ중식ㆍ한식ㆍ제과제빵 기능사, 컴퓨터활용능력ㆍ바리스타 자격증, 네일아트, 천연화장품과 아로마 테라피, 떡과 디저트 등의 12개 강좌다.

각 강좌를 수강하려는 18세 이상의 성남시민은 성남시 평생학습 통합플랫폼 배움 숲(https://sugang.seongnam.go.kr→평생학습강좌→야탑평생학습관)에 접속해 선착순 신청하면 된다.

한 달 수강료는 대면 강좌 1만원, 비대면 강좌 4000원이다.

국민기초생활보장 수급자, 저소득 한부모가족, 등록장애인, 국가유공자, 다자녀 가정은 수강료가 없다.

