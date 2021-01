[아시아경제 장효원 기자] 에이프로젠KIC는 200억원 규모의 제 24회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 7일 공시했다. 발행 대상자는 한국채권투자자문이다.

전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 1%다. 전환가액은 2118원이고 전환할 경우 에이프로젠KIC 기명주식 944만2870주(5.14%)가 새로 발행된다. 전환 청구기간은 2022년 1월22일~2023년 12월21일까지다.

또 사채 발행 후 6개월이 되는 시점부터 1년 6개월이 되는 시점 전까지 사채원금의 50%를 지베이스가 또는 지베이스가 지정하는 제 3자에게 매도하도록 청구할 수 있는 콜옵션이 붙어있다.

