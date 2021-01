쌈디, 기부 인증 비꼰 악플러에 일침

[아시아경제 김봉주 기자] 래퍼 쌈디가 악플러에게 일침을 가했다.

쌈디는 지난 6일 자신의 인스타그램 계정에 "고통받고 상처 입은 아이들이 안전하고 건강하게 자랄 수 있도록 관심과 힘을 더해주세요"라는 글을 올렸다.

이와 함께 쌈디는 어린이 재단에 5000만 원을 기부한 내역을 공유했다.

이에 한 네티즌이 쌈디의 공개 기부를 비꼬는 댓글을 남겼다. 그는 "기부하는건 정말 좋은데, '나 기부한거 봐주세요' '칭찬해주세요' 하고 꼭 SNS에 올려야 하나?"라면서 "이건 결국 5천만원짜리 관심 아닌가?"라고 지적했다.

이어 "아무리 연예인이 대중, 팬들 관심 먹고사는 직업이라지만 기부 정도는 조용히 할 수 있는거 아닌가? 연예인의 삶이란 대체 뭘까"라고 말했다.

이에 쌈디는 "'나 봐주세요, 칭찬해주세요'가 아니라 이렇게 티를 내야 사람들도 더 관심을 가지게 되고 덩달아 착하고 좋은 일도 같이 할 수 있으니까 그런거지"라며 "내 스토리를 좀 보시길"이라고 응수했다.

실제 쌈디의 인스타그램 스토리에는 기부에 동참한 수많은 팬들의 인증샷들이 올라와 있었다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr