엠게임, 스포츠 승부예측 게임 ‘윈플레이’ 출시

엠게임은 실제 스포츠 경기 데이터를 기반으로 한 스포츠 승부예측 게임 '윈플레이'를 7일 출시했다.

'윈플레이'는 승?무?패?핸디캡?언더오버와 같은 주제별 경기 결과를 예측해 게임머니를 걸고 결과에 따라 게임머니를 획득하는 게임이다. 엠게임 포털 사이트를 통해 접속할 수 있다.

게임 종목은 축구, 배구, 양구, 농구, 배구 등 국내 인기 스포츠 리그뿐만 아니라 잉글랜드 프리미어리그, 스페인 프리메라리가, 독일 분데스리가, 이탈리아 세리에A, 미국 메이저리그(MLB), 미국 프로농구(NBA) 등 해외 인기 리그다. 프로 바둑 대국도 추가했다.

엠게임은 오랜 기간 축적한 웹보드 게임 서비스 경험을 기반으로 직관적인 정보 전달과 편리한 게임 동선 등 최적화된 게임 환경을 제공한다. 다양한 블록체인 플랫폼 기반으로 한 스포츠 승부예측 게임을 연내 출시해 해외 시장도 공략한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr