코스콤, 권형우 신임 전무이사 선임

[아시아경제 오주연 기자] 코스콤은 6일 개최한 임시 주주총회에서 권형우 신임 전무이사를 선임했다고 7일 밝혔다.

권형우 신임 전무이사는 1965년생으로 대구 덕원고등학교와 경북대학교를 졸업한 뒤 1989년 코스콤에 입사해 시장업무부서장 및 시장사업부서장을 거쳐 2019년에는 IT인프라본부장을, 2020년에는 경영지원본부장을 역임했다.

