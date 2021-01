지자체 생활치료센터 확충 … 입소정원 1만명→1만6000명으로 확대

행안부, 코로나19 극복에 총력 대응

임시선별검사소 운영 등에 특교세 1월 중 조기 지원

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 각 지방자치단체의 생활치료센터 정원을 늘리고, 특별교부세 조기 지원 등 역량을 집중 투입한다고 7일 밝혔다.

행안부는 우선 무증상 감염자를 조기 발견하기 위해 임시선별검사소를 운영중인 지자체에 특별교부세를 이달 중 조기 지원한다. 현재 172개소인 임시선별검사소를 지역별 코로나19 상황에 따라 탄력적으로 운영할 수 있도록 재정을 지원할 계획이다.

이와 함께 현재 무증상·경증환자를 전담하기 위해 지자체가 운영중인 생활치료센터 59곳 외에도 유사시 즉각 동원할 수 있는 예비시설을 추가로 마련한다.

현재 이들 생활치료센터에 입소 가능한 정원은 1만여명, 실제 입소 현원은 4000여명 수준이다. 행안부는 추후 확진자가 급격히 증가할 것에 대비해 입소 현원의 1.5배 수준인 6000여명을 추가 수용 가능한 예비시설 20개소를 전국에 확보했다.

2월부터 시작되는 코로나19 백신 접종이 보건소, 접종센터 등에서 원활히 이뤄질 수 있도록 조직·인력 등을 지원하고, 일반 국민이 편리하게 백신을 접종받을 수 있도록 민간 앱을 통해 접종일시, 장소 등을 선제적으로 안내하는 서비스도 준비중이다.

행안부는 아울러 연초 고용 한파와 소비 위축에 대응하기 위해 올해 15조원 규모로 예정된 지역사랑상품권 중 4조5000억원을 1분기에 발행해 10% 할인 판매한다. 취약계층에게 생활방역 일자리를 제공하는 지역방역 일자리 사업은 1~2월 중 참여인원 8620명을 모두 모집한다는 목표다.

전해철 행안부 장관은 "코로나19를 조기에 극복하고 국민의 일상을 하루 빨리 회복시켜야 한다는 일념으로 검사·추적·치료 등 대응 전 과정에서 더욱 적극적으로 필요한 역할을 하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr