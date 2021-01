[아시아경제 배경환 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 서울동부구치소에서 확진자 1명이 사망했다.

7일 방역당국 등에 따르면 이날 오전 동부구치소에서 확진 판정을 받은 70대 남성 수용자 A씨가 사망했다. A씨는 지난달 25일 양성 판정을 받고 격리 중인 상태였다.

A씨는 이날 아침부터 호흡곤란을 겪어 구급차를 타고 인근 병원으로 이송됐지만 사망했다. A씨는 협심증과 고혈압 등 기저질환이 있었던 것으로 알려졌다.

이로써 전국 교정시설에서 코로나19로 사망한 수용자는 A씨를 포함해 총 3명으로 늘었다. 동부구치소에 수감 중이던 '굿모닝시티 분양 사기' 주범 윤창열씨가 확진 판정을 받은 뒤 외부 시설로 옮겨져 치료를 받던 중 지난달 27일 사망했다. 지난달 31일에는 서울구치소에서 확진 판정을 받은 30대 남성이 이송될 병원을 찾던 중 구급차 안에서 사망했다.

