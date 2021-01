[아시아경제 이민지 기자] 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 28,400 전일대비 200 등락률 +0.71% 거래량 967,166 전일가 28,200 2021.01.07 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일테스, 69억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결 close 는 7일 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 1,400 등락률 +1.70% 거래량 27,941,479 전일가 82,200 2021.01.07 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 순매수에 2%대 강세...3050선 돌파삼성전자 ‘ㅇㅇㅇ’ 정책 발표했다! 신고가의 비밀!오늘도 적중! 99% 살균기술! 제2의 서울바이오시스 close 와 반도체제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 129억7500만원으로 이는 지난 2019년 매출액 대비 7.27%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr