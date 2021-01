[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 상주BTJ열방센터와 관련해 ‘진단검사 행정명령’을 발동했다고 7일 밝혔다.

이번 행정명령은 최근 경북 상주시 BTJ열방센터 발 확진자가 전국적으로 발생함에 따른 조치다.

검사대상은 중대본에서 지난 4일 통보 받은 BTJ열방센터에 참석한 광주시민 29명이다.

당초 중대본은 33명을 통보했지만 중복자 1명, 타시도 이전 3명을 제외했다.

29명 중 현재 4명은 양성, 9명은 음성 판정을 받았고 13명은 진행 중이다. 3명은 연락 두절인 것으로 알려졌다.

연락이 두절된 3명에 대해서는 경찰에 협조 요청을 했다.

광주시 방역당국은 검사대상자 검사여부 지속 확인하고 미검사자 검사를 독려할 계획이다.

