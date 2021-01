손태승 우리금융 회장 "회복탄력성으로 위기에 더 크게 도약"

금융지주사 올해 경영전략 (4) 우리금융그룹

6대 경영전략 제시

"비은행 부문 포트폴리오 확대"

'넘버원 금융그룹' 목표

"디지털이 제1의 고객접점"

[아시아경제 김효진 기자] 리질리언스(Resilience). 물리학ㆍ생태학 등에서 '회복탄력성'이라는 의미로 자주 쓰이는 이 개념이 우리금융그룹의 2021년 경영 키워드로 떠올랐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 전방위적 경제 위기와 부실의 누적 등 미증유의 난국을 딛고 더 높이 도약하자는 의미에서 손태승 우리금융 회장이 강조하는 개념이다.

7일 금융권에 따르면 손 회장은 신년을 맞아 임직원들에게 전달한 메시지를 통해 "리질리언스가 최근에는 기업들에게 반드시 요구되는 역량"이라고 말했다. 외부 충격으로 수축된 스프링이 강한 활력을 통해 더 강하게 튀어오르듯이 급변하는 외부 흐름을 민첩하게 파악해 리스크를 걸러내고 새로운 기회를 발굴하는 혁신적인 기업만이 더욱 크게 도약할 수 있다는 게 그의 생각이다.

손 회장은 지난해까지 '넷플릭스하다'라는 개념을 바탕으로 혁신을 독려하는 데 힘썼다. '파괴적 혁신'의 아이콘으로 자리잡은 넷플릭스처럼 디지털 대전환을 통해 새로운 가치를 창출해야 한다는 의미다. 손 회장이 새해 들어 리질리언스를 강조하는 건 코로나19 장기화 등에 대한 위기감이 그만큼 짙게 반영된 결과로 풀이된다.

위기극복을 위해 그가 내세운 경영전략은 ▲그룹 성장기반 확대 ▲'디지털 넘버원' 도약 ▲경영 효율성 제고 ▲브랜드 및 '환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG)' 경영 강화 ▲리스크 관리 및 내부통제 강화 ▲글로벌 사업 선도 등 6가지로 요약된다.

우리금융은 경쟁그룹들에 비해 사업 포트폴리오가 아직 다소 취약하다는 평가다. 또한 코로나19로 시장이 위축돼 단기간 내에 규모가 큰 인수합병(M&A)은 쉽지 않다는 지적이다. 그는 "그룹 내에 아직 비어있는 비은행 부문에 대해서는 다방면으로 포트폴리오 확대를 모색해 성장을 위한 동력을 지속적으로 강화하겠다"는 구상을 밝혔다.

금융산업의 급격한 디지털화와 관련해 손 회장은 "과거에 금융업은 사람과 서류만 있으면 가능하다는 의미로 '인지(人紙)산업'이라 불렸다"면서 "하지만 지금의 금융업은 '인디(人Di)산업'이라는 표현이 더 어울릴 정도로 사람과 디지털로 모든 것이 이뤄지는 최첨단 산업"이라고 진단했다.

올해는 본인신용정보관리업(마이데이터) 등 디지털 기반의 혁신금융 사업이 본격적으로 시행되면서 우리금융 같은 기존의 금융회사와 빅테크(대형 정보통신 기업), 핀테크(금융기술) 기업들 간의 플랫폼 경쟁이 더욱 격화할 전망이다.

손 회장은 "이제 디지털 플랫폼은 금융회사 제1의 고객 접점"이라면서 "인공지능(AI)ㆍ빅데이터 등 혁신적인 기술을 활용한 전사적 디지털 트랜스포메이션으로 플랫폼을 혁신하고 디지털 넘버원 금융그룹으로 거듭나야 한다"고 강조했다.

그는 또 "해외 시장에서도 디지털을 기반으로 현지화 영업을 확대해 채널을 확장하면서도 수익성을 높이는 혁신전략이 필요하다"면서 "올해는 베트남 등 주요 동남아시아 국가들에서 선도 금융사의 지위에 오르기 위한 중요한 분기점이 될 것"이라고 내다봤다.

경영효율 제고 과제도

선진 금융회사는 물론 국내 다른 금융그룹들에 비해서도 총영업이익경비율(CIR)이 지나치게 높은 것 또한 우리금융이 풀어야 할 과제다. CIR은 은행의 경영 효율성을 나타내는 지표로 영업이익에서 인건비 등 경비가 차지하는 비중을 나타낸다. CIR이 높을수록 경영 비효율성이 크다는 의미다.

지난해 3분기 기준 우리금융의 CIR은 52.5%로 주요 금융그룹 가운데 가장 높은 수준이다. 손 회장은 "요즘같이 경영환경의 불확실성이 심할 때는 잘 버는 것도 중요하지만 비용 효율성을 극대화하는 것이 우선"이라고 말했다. 우리금융은 그룹 내 인적ㆍ물적 자원이 경영환경에 최적화되도록 하기 위한 종합적인 개선방안을 조만간 마련할 방침이다.

손 회장은 이와 함께 정부의 '2050 탄소중립' 및 '한국형 뉴딜' 정책에 발맞춰 금융의 사회적ㆍ환경적 가치 창출을 선도하고 지속가능한 사회 구축에 적극 기여한다는 구상이다. 우리금융은 이에 따라 그룹 차원의 ESG경영과 브랜드 관리를 위해 지주 컨트롤타워의 역할을 강화하고 ESG경영부를 신설했다.

오는 3월 시행되는 금융소비자보호법과 관련해 손 회장은 "소비자보호와 내부통제는 영업을 위한 필수 선행조건"이라면서 "모든 그룹사가 완벽한 내부통제 시스템을 갖춰야 한다"고 주문했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr