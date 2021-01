[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)가 화재 및 안전사고가 빈번한 겨울철 소방안전대책을 역점 추진한다.

7일 서부소방서에 따르면 소방서는 경로당 관계인 대상에게 동절기 안전 문자를 전송할 계획이다.

동절기 안전문자는 ▲전기장판, 전기난로에 의한 화재안전 ▲눈길 미끄럼주의 ▲겨울철 보온유지 관리 등 3가지 주제로 주 1회 전송한다.

이번 겨울철 안전대책은 코로나19 확산으로 인해 대면 소방안전교육 등이 지양돼 화재안전 및 안전사고에 대한 경각심 고취 안전 문자 전송 등 맞춤형으로 추진하는 것이 특징이다.

이천택 서장은 “시민에게 다가가는 적극적인 안전대책 전개로 불조심에 대한 경각심을 일깨우고 겨울철 단 한건의 대형 사고가 발생치 않도록 대책 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.

