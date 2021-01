[클릭 e종목]삼전 파운드리 사업부에서 DPS 역할 중요성 증가…코아시아 '관심'

[아시아경제 유현석 기자] 하나금융투자는 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 10,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,740 2021.01.07 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 코아시아 "비에스이 지분 31% 매각…시스템반도체 사업 확장에 활용”코아시아, 140억 규모 비에스이 주식 처분 결정코아시아, 디오스텍 인수 조합에 투자…"카메라 모듈사업 경쟁력 강화" close 에 대해 삼성전자 파운드리 사업부의 확장에 디자인솔루션파트너(DSP) 역할은 필수적인 만큼 관심이 필요하다고 7일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

코아시아는 시스템 반도체, IT 부품 유통, LED, 카메라 모듈, 음향 부품 사업을 영위하고 있다. 코아시아의 시스템 반도체 사업은 DSP 사업이다. DSP는 파운드리 고객사 또는 설계자산 협력사의 파트너로 인정받고 턴키 방식 수

주로 성과를 낸다.

김경민 하나금융투자 연구원은 "대만에서 TSMC의 디자인 솔루션 파트너로 자리 잡은 GUC(글로벌유니칩)의 지난해 매출은 48400만 달러(5270억원)"라며 "코아시아의 시스템 반도체 매출은 지난해 처음 발생하기 시작했는데 2020년 3분기 기준 53억원"이라며 "본격적 이익을 기대하려면, 매출이 적어도 수백억원을 상회해야 할 것으로 추정한다"고 말했다.

이어 "코아시아가 GUC처럼 수천억원의 매출을 기록하려면 제한된 역할을 담당하는 용역 사업보다 주도적 역할을 담당하는 턴키 사업을 늘려야 한다"고 덧붙였다.

그는 삼성전자의 파운드리 사업부가 고객사를 늘리기 위해서는 DSP의 역할이 중요해지는 만큼 코아시아에 대한 관심을 가져야 된다고 강조한다.

그는 "삼성전자 파운드리 사업부가 TSMC처럼 팹리스 고객사를 늘리는 과정에서 DSP의 역할이 필수적"이라며 "삼성전자의 시스템 반도체 사업에 관심이 많은 투자자가 코아시아와 같은 기업에 관심을 갖게 되기를 기대한다"고 말했다.

