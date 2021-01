[아시아경제 이정윤 기자] 서울 서초경찰서는 6일 윤석열 검찰총장 응원 화환에 불을 지른 문모(74)씨에 대해 일반물건 방화 혐의로 구속영장을 신청했다.

문씨는 전날 오전 9시 52분께 대검찰청 정문 근처에 늘어선 화환에 인화물질을 뿌리고 불을 붙인 혐의를 받고 있다. 화환 5개가 불에 탔다.

문씨는 현장에서 체포될 당시 시너통을 소지하고 있던 것으로 알려졌다. 시너통 안에 인화성 물질 1ℓ가량 남아 있었다. 그는 자신이 과거 검찰 수사로 피해를 봤다며 검찰개혁을 주장하는 문건도 수십장 살포했다.

문씨는 2013년 4월에도 "검사 탓에 억울하게 징역형을 살았다"며 "부패한 검찰을 그대로 두면 안 된다"고 주장하며 분신을 시도했던 것으로 알려졌다.

