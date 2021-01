유럽, 화이자에 이어 모더나 백신 승인 여부 평가 시작

[아시아경제 이춘희 기자] 유럽의약품청(EMA)이 6일(현지시간) 미국 제약사 모더나가 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 평가하기 위한 회의를 개최한다.

이번 회의는 모더나 백신의 유럽연합(EU) 27개 회원국 내 판매 승인 여부를 평가하기 위한 것이다. 현지 언론은 EMA가 모더나 백신 사용을 권고할 것으로 내다보고 있다.

EMA가 모더나 백신의 사용을 권고하게 되면 EU 집행위원회가 최종적으로 공식 승인 결정을 내리고, 이후 각 회원국은 접종을 시작할 수 있다.

최종 승인까지 이뤄질 경우 모더나 백신은 EU 내에서 사용 가능한 두번째 코로나19 백신이 된다. 앞서 지난달 21일 EU 집행위는 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신을 승인했다. 이어 회원국들은 같은달 27일 본격적인 접종을 개시했다.

미국, 캐나다, 이스라엘은 이미 화이자-바이오엔테크 백신에 이어 모더나 백신도 사용을 승인한 상태다.

이날 회의는 당초 오는 12일 열릴 예정이었다. 하지만 EU 회원국들이 신속한 승인을 압박하면서 일정이 앞당겨졌다. EMA는 지난 4일에도 회의를 열어 백신 승인 여부를 논의했으나 최종 결론을 내리지 못한 바 있다.

현재 모더나에 따르면 모더나의 백신은 3상 임상시험 최종 분석 결과 94.1%의 예방효과가 있는 것으로 나타났다. 모더나 백신은 화이자-바이오엔테크와 마찬가지로 바이러스의 유전정보가 담긴 '메신저 리보핵산'(mRNA)을 활용해 개발됐으나, 영하 70도의 초저온 냉동유통을 필요로 하는 화이자 백신과는 달리 영하 20도에서도 보관이 가능하다.

