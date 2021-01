광주·전남 6일 밤부터 눈 쏟아진다…오후 7시 대설주의보 발효

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주와 전남 일부 지역에 6일 대설주의보가 예보됐다.

광주지방기상청은 이날 오후 7시를 기해 광주와 전남 나주·담얌·장성·영암·무안·함평·영광·목포·신안(흑산도 제외)에 대설주의보를 발효한다고 밝혔다.

이날 오후 5시 기준 광주와 전남서부를 중심으로 약하게 눈이 내린 것으로 관측됐다.

눈은 이날 밤 9시부터 다음날 아침 9시까지 집중적으로 내릴 것으로 전망된다. 7~8일에도 같은 시간 때 재차 눈이 쏟아지겠다.

6~8일 예상 적설량(전남동부남해안 제외)은 5~20㎝이다. 30㎝ 이상 많은 눈이 내리는 곳도 있겠다.

같은 기간 예상 강수량은 5~20㎜다.

광주기상청 관계자는 “눈이 오는 지역에서는 도로와 인도가 미끄러운 곳이 많겠으니, 차량운행 시 차간 거리를 충분히 유지하고

감속 운행해 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 보행자 안전과 교통안전에 각별히 주의하길 바란다”고 당부했다.

