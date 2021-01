미정찰기, 연이은 정찰… 북 열병식 임박했나

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]미국 정찰기가 연이어 한반도를 비행하고 있는 것으로 나타났다. 노동당 제8차 대회 기간 북한군 동향을 감시하기 위한 비행으로 열병식 개최를 염두해 둔 정찰이라는 분석이다.

항공기 추적사이트 ‘노 콜싸인’(No callsign)에 따르면 6일 낮 12시 41분 강원도 홍천 일대 상공에서 미 해군 정찰기 EP-3E 1대의 항적이 포착됐다. 이 정찰기는 경기도 화성 인근에서 강원도 홍천 동북쪽 상공까지 비행했다가 다시 서해로 돌아왔다.

그동안 EP-3E는 인천·경기 또는 충남 인근 서해 상공에서 주로 포착됐다. 강원도 상공에서 포착된 것은 이례적이다. EP-3E는 신호정보(시긴트) 수집과 정찰을 담당하는 항공기로, 지상과 공중의 모든 신호를 포착해 분석한다. 미사일 발사 전후 방출되는 전자신호도 포착할 수 있다.

지난 4일에는 미군 정찰기 5대가 수도권을 포함한 서부~동부 전방 상공에서 포착되기도 했다. 당시 미군은 미 공군의 리벳조인트(RC-135W) 정찰기 1대와 주한 미 육군 소속 가드레일(RC-12X) 신호정보정찰기 4대가 수도권을 비롯해 동·서해 전방에서 비행했다.

군 안팎에서는 이를 놓고 임박한 북한의 열병식 개최의 움직임을 정찰하기 위한 것이란 분석이다. 북한 김정은 위원장은 집권이후 총 9차례의 열병식을 개최했지만 당 대회와 동시에 열병식을 개최한 사례는 단 한 번도 없었다.

북한전문가들은 “올해 북한이 열병식을 준비하는 것은 코로나19 방역 상황, 대북 제재, 자연재해라는 ‘삼중고’를 겪어 북한 주민의 마음을 다잡기 위한 정치적 행사가 필요하기 때문”이라고 말했다.

