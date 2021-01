울산교육청, 2021년 주요 업무계획 보고회 개최

변화와 혁신으로 학생 중심 미래 교육 위한 소통의 장 마련

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산시교육청은 5~6일 집현실에서 2021년 교육청 주요 업무와 중점 추진 사업 계획 보고회를 열었다.

보고회는 교육감을 비롯해 부교육감, 국장, 정책관, 부서장과 부서별 팀장 등이 함께 참석한 가운데 국 단위로 진행했다. 부서별 2021년 주요 업무 추진계획을 보고하고 원활한 사업 추진을 위해 부서 간 업무를 공유하고 소통과 협업을 위한 상호토론을 심도 있게 진행했다.

2021년 울산시교육청은 미래역량 강화 학생 중심수업 혁신, 성인지 패러다임 변화·생태환경교육 대전환, 학교 자치활동 활성화·평화로운 교육공동체 조성, 디지털 교육기반 미래학교 준비 강화를 주요 역점과제로 추진한다. 보고회에서 함께 논의된 부분은 재점검과 개선사항에 대한 검토를 거쳐 2021년 부서별 주요 사업으로 중점 추진된다.

노옥희 교육감은 “2021년에는 변화와 혁신으로 학생 중심 미래 교육을 위한 모든 역량을 모으고, 소통과 협업으로 모두가 공감하고 만족하는 교육정책 추진을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

