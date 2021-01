김종인 "100% 시민경선해도 입당 해야 참여할 수 있어"

"2월 말까지 후보 확정, 단일화 한다면 3월초에 협상 시작할 듯"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 6일 "100% 시민경선을 한다고 해도 외부인사가 경선에 참여하려면 당원이 돼야 한다"며 "입당이 전제되지 않으면 같이 경선을 할 수 없다"고 말했다.

김 위원장은 이날 국회에서 유영민 대통령 비서실장의 예방을 받은 뒤 기자들과 만나 이 같이 밝혔다.

그는 앞서 전날 KBS 인터뷰에서 안철수 국민의당 대표와의 서울시장 보궐선거 후보 단일화와 관련 "반대하지 않는다"며 "선거 공고 전에만 단일화가 이뤄지면 상관이 없다"고 말했다.

김 위원장은 이날 역시 "국민의힘은 가장 적합한 후보를 2월 말까지 확정을 지을 것"이라며 "만약에 단일화를 한다고 하면 결국은 3월 초에 가서 단일화를 하는 협상을 시작할 것"이라고 말했다.

그는 당 내 중량감 있는 나경원 전 의원, 오세훈 전 서울시장이 단일화 협상을 하고 있다는 일부 보도에 대해선 "중진이라고 해서 특별히 유리할 것도 없고, 신인도 시정에 대한 자기 나름대로의 복안을 갖고 나와서 당원들과 일반시민들에게 어필한다면 그런 사람도 후보가 될 수 있다"고 말했다.

김 위원장은 그러면서 "당에서 시장 후보로 출마하겠단 사람이 10명 가까이 된다. 그 중에서 누가 될지는 지금 아무도 예상할 수 없는 것"이라며 "지금은 뭐라고 속단할 수 없다"고 덧붙였다.

