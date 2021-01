은평구, 올 상반기 구민 308명에 공공일 자리 제공

6개 분야 308명 선발, 방역수칙 철저 준수

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 저소득 취업 취약계층 대상 일자리 창출 사업 일환으로 '2021년 상반기 서울시민 안심일자리사업 및 공공사회적 일자리사업'으로 1월11일부터 6월30일까지 총 308명에게 공공일자리를 제공한다.

공공일자리사업은 ▲서울시민 안심일자리사업 2개 분야 185명(공공 서비스 지원 사업, 환경정비 및 생활방역지원 사업) ▲공공사회적 일자리사업 4개 분야 123명(환경정비 및 민원 안내, 보행안전 지도사업, 연신내 보행안전도우미, 스쿨존 교통안전지킴이) 등 총 6개 분야 308명을 선발했다.

한편 은평구는 근무 배치 전 근무자들에게 안전교육을 하고, 사업장마다 관리요원을 지정·운영하여 근무자 안전에 필요한 조치를 강구할 예정이다.

또 마스크 착용 등 코로나19 방역수칙을 철저히 준수, 근무할 계획이다.

은평구 관계자는 “참여자들에게 공공일자리 제공 뿐 아니라 직업훈련 및 취업박람회 개최, 구인·구직 매칭 등을 통해 지속 가능한 민간 일자리로 취업 연계를 지원하겠다”며 “생활 안정 도모 및 지역경제 활성화에 도움이 되도록 하겠다”고 밝혔다.

