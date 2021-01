동부구치소 집단감염 규모, 역대 두번째…누적 1161명(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 서울 동부구치소의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염 규모는 역대 두 번째인 것으로 나타났다.

중앙방역대책본부(방대본) 관계자는 6일 온라인 백브리핑에서 "현재 신천지예수교 증거장막성전 관련 감염 사례가 가장 큰 규모"라며 "동부구치소는 2번째"라고 말했다.

법무부에 따르면 전날 6차 전수조사 결과 수용자 66명이 추가 확진돼 누적 확진자 수는 1161명에 달한다.

서울 송파구에 위치한 동부구치소는 지난해 11월 말 첫 확진자가 나온 이후 지속해서 감염 규모가 늘고 있다.

동부구치소에 대한 현장 역학조사는 이르면 이번 주말께 완료된다.

고재영 방대본 위기소통팀장은 "현재 현장대응팀이 조사 중인데 이르면 이번 주말 또는 다음 주 쯤 완료될 것"이라고 설명했다.

