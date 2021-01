광주대 2021학년도 신입생 장학금 혜택 ‘눈길’

호남권 장학금 혜택 1위…정시 가·나군 491명 선발



신입생 학업 장려금 쵀대 400만 원 지원

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교가 2021학년도 정시 신입생에게 최대 400만 원까지 장학금을 주기로 하는 등 파격적인 혜택으로 눈길을 끌고 있다.

지난해 대학정보공시 분석 결과 장학금 혜택에서 호남권 1위·전국 6위(중규모대학 재학생 5천 명 이상~1만 명 미만 기준)를 기록한 광주대는, 수능 성적에 따라 학업 장려금을 최대 400만 원부터 40만 원까지 차등 지급하는 등 장학금을 대폭 늘려 지급할 계획이다.

이와 함께 코로나19로 어려움을 겪고 있는 학생들의 학업 활동을 지원하기 위해 정시 최초합격자에게는 학업장려장학금 60만 원과 충원합격자에게는 학업장려장학금 20만 원을 현금으로 추가 지원한다.

또한 수능 4개 영역(국어, 영어, 수학, 탐구(1과목) 평균 등급에 따라 4년간 등록금 전액부터 입학 학기 등록금을 25%까지 면제하며, 국가 장학금 대상자들은 소득분위에 따라 해당 학기 최대 전액 장학금을 지급하는 등 신입생과 재학생을 위해 50여 종의 질 높은 장학금 제도를 운영한다.

특히 신입생 전원이 입사할 수 있는 기숙사 제공과 광주 시내 전 지역 무료 통학버스를 운영하는 등 재학생들의 편의를 위해 다양한 혜택을 마련했다.

광주대는 이번 정시모집에서 가군과 나군 491명을 모집한다.

전형 요소별 반영비율은 수능 100%이며, 영역별 반영비율은 국어 30%, 수학 30%, 영어 25%, 탐구(1과목) 10%, 한국사 5%이다. 수능 가형에는 취득 백분위 점수에 10% 가산점이 적용된다.

정시모집은 간호학과와 유아교육과 등 전형별 일부 학과를 제외하고 단대 범위의 광역화 모집 단위로 선발한다.

광역화 모집 단위를 통해 입학한 신입생은 입학과 동시에 원서접수 시 희망한 학부(과)로 배정된다.

광주대 정시모집은 학교 홈페이지를 통해 가능하며, 카카오플러스 광주대학교 입학상담, 학교 홈페이지 Q&A에서 상담 가능하다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr