(재)구례장학회 장용갑 이사장, 장학금 1억 원 기부

구례중에 이어 자연과학고에도 5천만 원 기탁

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 (재)구례장학회 장용갑 이사장이 구례에 소재한 전남자연과학고등학교에 후배 사랑 장학금 5천만 원을 맡겼다고 6일 밝혔다.

장용갑 이사장은 구례중학교 5천만 원에 이어 총 1억 원의 장학금을 기부했다.

장용갑 이사장은 “우리 구례 모교 후배들이 코로나와 수재를 이겨내고 열심히 공부할 수 있도록 희망과 힘을 보태고 싶다”며 “가정형편이 어려우면서도 학구열이 높은 재학생 또는 예체능 유망 재학생에게 도움이 되기 바란다”고 밝혔다.

군 관계자는 “구례중학교 장학금 5천만 원에 이어 전남자연고에 5천만 원을 기부해주신 장용갑 이사장님께 크게 감사드린다며”며 “어려움을 겪고 있는 학생들에게 큰 힘이 될 것이다”고 감사함을 표했다.

장용갑 이사장은 구례군 토지면 출생으로 구례중학교 제17회 졸업생이며 구례농업고등학교(現 전남자연과학고등학교) 제16회를 졸업했다. ㈜화원약품 설립 대표와 재경 구례군 향우회 13~14대 회장을 역임했다.

현재 (재)구례장학회 제7대 이사장을 맡고 있으며 1억 원 이상 고액 기부자 클럽인 아너소사이어티 구례 제5호 회원이다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr