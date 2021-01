김해시, ‘시민 복지 체감도 향상 시킨다’

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 보건복지 전달체계 개편, 공립치매전담형 노인복지시설 건립 등 복지인프라를 확충해 시민 복지 체감도를 높인다고 6일 밝혔다.

김해시 2021년 복지예산은 5890억원으로 전년 대비 540억원 증액됐으며, 시 예산의 38.2%에 달하는 만큼 시민들의 복지에 중점을 두고 희망복지도시 구현을 위해 맞춤형 복지정책을 추진한다.

주요 복지 사업으로는 보건복지 전달체계를 개편한다.

시민 복지 체감도 향상을 위해 찾아가는 복지팀을 개설해 전체 주민을 대상으로 건강/복지 서비스를 제공하고 공적 급여 외에도 생애전환기, 위기가구 같은 돌봄 필요 대상자에게 서비스를 확대 제공한다.

또한 대동면 수안리에 총 78억원의 예산을 투입해 전체면적 2436㎡의 공립치매전담형 노인요양시설을 9월 준공 목표로 추진 중이다.

입소자에게 최적화된 치매전담실과 전문 요양 서비스를 제공해 치매 환자와 가족들의 심리적·경제적 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

이 외에도 ICT 건강돌봄센터 운영, 아동보호체계 강화, 비즈 컨벤션 운영, 서부 장애인복지센터 건립·운영 등 다양한 분야에서 시민들이 체감할 수 있는 복지 사업들을 추진한다.

허성곤 시장은 “다양한 복지시책들을 하나하나 착실하게 완수해 56만 시민 모두가 행복한 희망복지도시 김해로 나가겠다”고 말했다.

