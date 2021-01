화순군 ‘마을공동체 활동 지원 사업’ 대상자 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군이 오는 22일까지 ‘2021년 마을공동체 활동 지원 공모사업’ 대상자를 모집한다.

6일 화순군에 따르면 마을공동체 활동 지원 사업은 주민들이 자발적으로 형성한 마을공동체 활동을 전남도가 주관해 지원하는 사업이다.

군은 올해 24개 마을공동체에 1억2000만 원을 지원할 계획이며, 마을공동체 발전 단계별로 ‘씨앗(공부) → 새싹(기획) → 열매(빛깔)’로 나눠 지원 사업을 추진한다.

신청 대상은 군에 거주하는 5인 이상 주민 모임 또는 단체라면 지원 사업을 신청할 수 있고다. 대상 사업은 ▲마을 유래·특성 등 자원조사·발굴 ▲마을 계획수립과 주민교육 ▲마을 특성에 맞는 브랜드 사업 등이다.

공모사업에 선정된 마을공동체는 공동체 규모와 참여 실적에 따라 씨앗 단계는 250∼500만 원, 새싹단계는 800만 원, 열매단계는 2000만 원까지 사업비를 지원받을 수 있다.

신청은 오는 22일까지 마을공동체혁신센터를 방문하거나 전자우편으로 제출하면 된다. 1차 심사 후 전남도 최종 심사를 거쳐 내달 중 선정 마을공동체를 발표할 계획이다.

군은 지난해 씨앗 단계 20곳, 새싹단계 3곳의 마을공동체 사업을 추진했다.

호남취재본부 김영균 기자 k1138k@asiae.co.kr