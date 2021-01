조경목 SK에너지 사장 "탄소배출 규제 적극 대응…모빌리티 패러다임 적응"

정유사업 친환경 경영 기조 강화

모빌리티 패러다임 변화 적응 강조

[아시아경제 황윤주 기자] 조경목 SK에너지 사장이 올해 경영 전략으로 "탄소배출 규제에 적극 대응하고 친환경 경영은 강화'(Less Carbon, More Green)하겠다"고 말했다.

조 사장은 6일 신년사를 통해 "지금의 시장 환경이 산업 패러다임 변화와 탄소 배출(Carbon Risk) 이슈 대응에 대한 요구에 직면하고 있다"며 이 같이 밝혔다. SK에너지는 앞으로 R&S(Refinery & Synergy)와 P&M(Platform & Marketing), 두 개의 CIC(Company in Company) 체제 운영을 통해 이 같은 변화에 적극 대응하며 딥 체인지(Deep Change)를 추진해 나가겠다는 방침이다.

'딥 체인지(Deep Change)'를 통해 변화에 적극적으로 대응하자

조 사장은 "파리 기후변화 협정 체결 이후, 에너지와 모빌리티 패러다임(Energy & Mobility Paradigm) 변화가 석유수요 감소를 가속화시키는 헤게모니로 작용하고 있고, 오일 피크(석유 수요 정점) 시점도 예측하기 어려운 상황이며, 이에 더해 석유사업 리스크(Carbon Risk) 대응에 대한 청사진을 제시하지 못하면 석유사업은 더 빠르게 시장에서 외면당할 수 있다"고 위기의식을 표명했다. 그러면서 "다가오는 환경변화에 보다 적극적으로 대응하는 SK에너지의 딥 체인지(Deep Change)가 필요한 시기"라고 강조했다.

조경목 사장은 딥 체인지 달성을 위한 첫 걸음으로 파이낸셜 스토리(Financial Story)의 본격 전개를 꼽고 "올해 R&S와 P&M, 두 개의 CIC(Company in Company)를 출범 시킨 것은 'Less Carbon, More Green' 기조 하에 딥 체인지를 추진하는 양 날개가 되도록 하는 것이며 이들을 통해 에너지와 모빌리티 패러다임(Energy & Mobility Paradigm) 변화에 적응하고 선제적으로 진화, 발전해 나갈 것"이라는 기대감을 전했다.

R&S CIC를 통해 정유사업의 지속가능성을 제고하고 비즈니스 시너지를 극대화하자

SK에너지는 지난 해 12월 조직개편을 통해 CIC 체제를 도입했다. 당시 업계에서는 기존 정유 기반 사업의 지속적인 발전과 더불어 친환경, 미래 신규 사업을 발굴하기 위한 포석으로 봤으며, CIC 양대 축 중 하나인 R&S(Refinery & Synergy) CIC에 대해서는 정유-트레이딩 밸류체인에서 비즈니스 시너지를 강화하기 위한 것으로 해석했다.

조 사장이 신년사에서 R&S의 방향성을 언급한 부분은 이러한 시장의 기대감에 부합한다. 조 사장은 "R&S는 정유사업(Refining Biz)의 지속가능성(Sustainability)을 높이고 원유-생산-수출로 이어지는 밸류체인(Value Chain) 통합 운영을 통해 기존 정유사업과 SK트레이딩인터내셔널과의 시너지를 극대화함으로써 더 큰 성장과 발전을 준비할 예정이다"라고 말했다.

친환경 에너지 솔루션을 제공하기 위한 P&M CIC를 추진하자

SK에너지는 정유사업 연계 플랫폼들을 이용한 친환경 발전 사업을 전개하며, 지속 가능한 미래를 만들기 위해 다양한 분야로 친환경 사업 영역을 넓혀가고 있다. P&M CIC 출범은 이와 궤를 같이 한다.

조경목 사장은 "P&M CIC는 석유 마케팅 인프라를 기반으로 친환경 에너지 솔루션을 제공하는 플랫폼으로 거듭나고자 한다"며 "기존 SK에너지의 네트워크 및 인프라와의 시너지를 극대화하고 에너지 솔루션과 플랫폼 사업(Energy Solution & Platform New Biz)을 통해 친환경 회사로의 전환을 가속화 할 예정"이라고 말했다.

또한 조경목 사장은 공룡과 상어를 비교하며 SK에너지의 변화에 대한 기대감과 자신감을 내비쳤다, 공룡이 큰 덩치와 육중함만 믿다가 멸망한 것에 반해 상어는 변화를 빨리 감지하고 진화를 거듭해 지금에 이르렀다며, SK에너지 구성원에게는 어려움을 이겨낼 수 있는 패기가 있으며 지난 60여 년간 대한민국의 에너지를 책임지면서 국가 경제의 대동맥 역할을 통해 세계 최고의 경쟁력을 증명해 왔다고 강조했다.

