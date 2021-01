우리은행, ‘2021년 직장인 우리같이 시작해’ 이벤트

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 새해를 맞아 사회에 첫 발을 내딛는 사회초년생을 응원하고 첫 금융생활을 우리은행과 함께 시작토록 하자는 취지의 ‘2021년 직장인 우리 같이 시작해!’ 이벤트를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트 대상은 우리은행 통장으로 2월28일까지 50만원 이상의 급여를 처음 받거나, ‘첫급여 우리적금’ 또는 ‘우리 수퍼(SUPER) 주거래적금’ 등 직장인 추천 상품을 가입하고 우리은행의 모바일뱅킹인 우리원(WON)뱅킹 또는 인터넷뱅킹을 통해 이벤트를 응모한 고객이다.

추첨을 통해 아이폰 12mini+애플워치 S6+에어팟 프로’(1명), 삼성 에어드레서(2명), 다이슨 헤어드라이기(20명), 갤럭시 버즈 라이브(30명), GS편의점 모바일 쿠폰(2000명)의 경품을 총 2053명에게 제공한다.

자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr