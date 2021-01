새롭게 출범한 DL이앤씨, 올해 품질혁신 원년의 해 선포

[아시아경제 임온유 기자] 새롭게 출범한 DL이앤씨(대림산업 건설사업부)가 2021년을 품질혁신의 원년으로 만들겠다는 의지를 다졌다.

DL이앤씨는 6일 품질혁신 선포식을 진행했다고 밝혔다. 선포식 행사는 디타워 돈의문 본사 임직원들과 전국 100여개 현장의 품질 담당자들이 참여한 가운데 화상회의를 통해 비대면으로 진행됐다.

DL이앤씨는 고객의 불편함이 없는 최고의 품질을 구현하기 위해서 모든 임직원들의 인식 전환과 전사적인 품질혁신 활동을 추진할 계획이다. 엄격한 품질관리와 현장 지원을 강화하기 위해서 현장경험과 전문지식이 풍부한 기술자들로 구성된 품질 전담팀을 신설했다. 품질 전담팀 소속의 품질 점검단은 매달 현장을 방문해 품질평가를 진행한다. 그리고 현장 품질관리자의 책임과 권한을 강화하기 위해서 품질에 문제가 생기면 공사를 중지할 수 있는 권한도 부여했다.

고객의 목소리를 생생하게 듣기 위한 노력도 강화한다. 주택사업본부장이 품질관리의 중요성을 직원들과 공유하는 한편, 빠른 문제해결을 위해서 지역별 고객센터를 방문해 고객의 목소리를 직접 청취하고 있다. 더불어 고객의 눈높이와 입장에서 품질을 점검할 수 있도록 시공을 직접 담당한 직원들이 준공 후 현장을 방문할 계획이다.

이규성 DL이앤씨 주택사업본부장은 “품질에서부터 시작한 고객만족이야 말로 우리가 궁극적으로 창출해야 할 가치”라면서 “모든 임직원들이 협력회사와 함께 책임의식을 갖고 품질혁신을 이루어 나갈 것”이라고 강조했다.

한편 대림은 올해 1월부터 지주사 체재로 공식 출범하는 동시에 그룹 명칭을 DL로 확정했다. 지주회사가 DL㈜, 대림산업 건설사업부가 DL이앤씨, 대림산업 석유화학사업부가 DL케미칼이다. 계열사인 대림에너지, 대림에프엔씨, 대림자동차도 각각 DL에너지, DL에프엔씨, DL모터스로 이름을 바꿨다.

