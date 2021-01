20억에서 2억원으로 ‘뚝’… 코로나로 日 참치 경매가 폭락

식당 영업시간 단축·외출자제 등 코로나19 조치 영향

2019년 35억·2020년 20억 비해 크게 하락

日정부, 오후 8시 이후 외출자제·음식점 영업 중단 할 듯

[아시아경제 류태민 기자] 5일 새벽 일본 도쿄 도요스 수산시장에서 열린 새해 첫 참치 경매의 최고낙찰가가 지난해 대비 10분의 1 수준인 2084만엔(2억2000만원)으로 거래됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 외식 수요가 줄며 가격이 예년보다 폭락한 것으로 풀이된다.

이날 NHK에 따르면 오전 5시에 시작된 올해 첫 참치 경매에서 최고가로 낙찰된 참치는 일본 북부 아오모리 현의 오마에서 잡힌 208kg 크기의 참치였다.

통상 새해 첫 경매에서 낙찰되는 참치 가격은 그해 참치 가격을 가늠할 수 있는 기준으로 받아들여져, 주목을 받아왔다. 지난해 첫 수산시장 경매에서는 최고가 참치는 1억9000만엔에 낙찰됐었다. 역대 최고가를 기록했던 2019년 3억3360만엔에 거래되기도 했다. 역대 최고가에 비해 올해는 6% 수준인 그쳤다.

일본 언론에서는 참치 가격 하락에 대해 코로나19 여파가 반영된 것이라고 풀이했다. 도쿄도는 지난달 26일부터 밤 10시 이후 모든 음식점과 술집 영업을 중단하도록 조치하고 주민들의 외출 자제를 권고했다. 오는 8일부터는 해당 조치의 기준 시간을 오후 8시로 강화할 것으로 보인다.

일본정부는 코로나19 확산세가 커지자 오는 7일 긴급사태를 선포할 계획이다. 일본 정부는 회식이 감염 확산의 주요 경로라고 보고 있어 전국적으로 음식점의 영업시간 단축하는데 총력을 기울일 것으로 전망된다.

이날 참치 경매는 코로나19 확산 방지를 위해 참여 인원을 제한하는 등의 방역조치가 취해졌다. 시장관계자는 "올해는 예년과 같이 치열한 경매가 벌어지지는 않았다"고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr