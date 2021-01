동대문구 답십리역과 용두역 역 '스마트 도서관' 조성

용두역 24시간, 답십리역 5시~자정 연중무휴…구립도서관 회원 1인 최대 2권 14일 간 대출

[아시아경제 박종일 기자] 코로나19 확산으로 도서관 휴관이 장기화되는 상황 속에서 동대문구가 구민들의 독서 갈증을 해소하기 위해 앞장서고 있다.

동대문구(구청장 유덕열)는 안전하고 편리한 독서환경을 조성하기 위해 답십리역(7, 8번 출구 방향)과 용두역(3번 출구 동대문구청 방향) 2곳의 역사 내에 ‘스마트 도서관’을 설치, 1월 초 시범운영을 거쳐 11일부터 본격적으로 개관한다.

스마트(지능형) 도서관의 무인 자동화기기에는 다양한 신간 및 베스트셀러 500여 권이 비치돼 있으며, 이용자는 기기를 통해 직접 자유롭게 도서를 대출·반납할 수 있다.

특히 스마트 도서관은 접근이 용이한 지하철 역사 내에 조성되어 있어 도서관을 찾아 가기 힘든 바쁜 직장인들도 편리하게 이용할 수 있다.

또 비대면 서비스로 코로나19 상황에서도 안전하게 활용할 수 있다.

동대문구립도서관 정회원이면 누구나 1인 최대 2권까지 14일 간 대출할 수 있다. 용두역의 스마트 도서관은 24시간 운영되며, 답십리역의 스마트 도서관은 역사 운영 시간에 맞춰 오전 5시부터 밤 12시까지 이용할 수 있다.

아울러 구는 스마트 도서관의 베스트셀러와 도서관의 인기 대출도서 목록을 분석하고 반영해 정기적으로 최신 도서를 교체하는

향후 일반 교양서 외 아동도서까지 다양하게 비치, 이용자의 폭을 더욱 넓혀나갈 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “포스트 코로나 시대에 주민들이 편리하고 안전하게 독서 생활을 즐길 수 있도록 스마트 도서관을 조성했다”며 “주민들이 출퇴근 길에 간편하게 책을 빌릴 수 있는 환경을 제공하여 지역의 독서 문화를 활성화 시켜나가겠다”고 밝혔다.

