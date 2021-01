'펜트하우스' 이지아 죽인 진범은 엄기준·김소연

[아시아경제 김봉주 기자] '펜트하우스'에서 이지아를 죽인 진범은 엄기준과 김소연이었다.

5일에 방송된 SBS드라마 '펜트하우스'에서 심수련(이지아)를 죽인 법인은 주단태(엄기준)와 천서진(김소연)인 것으로 드러났다.

앞서 주단태는 천서진의 앞에서 오윤희(유진)의 편을 들었다.

주단태와 천서진은 오윤희를 이용할 계획을 짰다. 심수련에게 보복하기 위해서였다.

천서진이 "심수련을 없애겠다는 거냐"라고 묻자 주단태는 "오윤희는 어차피 버릴 물건이다. 심수련에게 접근하기 딱이다"라고 말했다.

주단태의 비서는 오윤희를 미행하기 시작했다. 오윤희는 경찰서 앞에서 자수를 고민하다 신문지에 싼 흉기를 휴지통에 버렸고, 주단태 비서는 이 흉기를 주웠다. 비서는 오윤희에게 "회장님이 부르신다"면서 펜트하우스로 가라고 전했다.

어어 주단태는 양집사에게 "심수련에게 전화해 아이들이 위험하다고 하면서 펜트하우스로 불러들여라"라고 지시했다.

심수련은 펜트하우스로 달려왔고, 주단태는 그런 심수련을 흉기로 찔렀다.

주단태는 "복수의 끝이 죽음이라니 네가 그토록 그리워하던 네 딸 곁으로 가게 될 것"이라며 "잘가"라고 말했다.

때마침 오윤희가 펜트하우스에 도착했다. 심수련은 피를 흘리며 누워 있었고, 오윤희는 심수련에게 꽂힌 흉기를 뺐다.

오윤희는 심수련을 끌어안고 눈물을 흘렸다. 이때 양미옥이 펜트하우스로 들어와 이 상황을 목격했고, 바로 경찰에 신고했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr