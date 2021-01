[아시아경제 배경환 기자] 한국거래소는 제넨바이오 제넨바이오 072520 | 코스닥 증권정보 현재가 3,245 전일대비 170 등락률 +5.53% 거래량 5,784,171 전일가 3,075 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 임상발표 임박! 1월 급등랠리 주도 할 ‘이것’! 놓치면 후회합니다국내치료제! 임상결과 발표임박! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株! 1월 폭등임박!【시선집중】 주식전문가 꼽은, 꼭 사야하는 급상승 기대주 'TOP3' close 에 대해 1월 5일부터 장종료시까지 보통주에 대한 주권매매 거래정지를 조치한다고 5일 공시했다. 거래정지 사유는 무상증자다.

